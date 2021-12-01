Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Kar ve tipi nedeniyle Kop Dağı Geçidi'nde kapanan Bayburt-Erzurum kara yolunda ulaşım, kontrollü sağlanmaya başlandı.
Bayburt
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu, Kop Dağı Geçidi mevkisinde her iki yönlü ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, yağışının devam ettiği bölgede saat 09.00 sularında ulaşıma kapanan kara yolunu açmak için çalışma yürüttü.
Ekiplerin zorlu çalışmasının ardından öğle saatlerinde kontrollü olarak trafiğe açılan Kop Dağı Geçidi'nde, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yetkililer, yolun ilerleyen saatlerde yeniden kapanabileceğine işaret ederek, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Öte yandan güzergahtaki bazı araçların, kaygan zemin nedeniyle yoldan çıktığı görüldü.
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