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Batman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 102 hacı adayı Batman'dan dualarla yolcu edildi.

Fahrettin Turğut   | 20.06.2022
Batman'da ilk hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Fotoğraf: Fahrettin Turğut/AA

Batman

Merkez Şevket Başak Camisi'nde 102 hacı adayı için uğurlama programı düzenlendi.

Programa, Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de katıldı.

İl Müftüsü Nihat Kök, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutsal topraklara yolculuğa ara verildiğini hatırlattı.

Kök, "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. İki yıl aradan sonra hacılarımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Bunun mutluluğunu, şükrünü ifade etmeye çalışıyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle hac farizasını yerine getiremeyen hacı adaylarının duyduğu özlemi dile getiren Kök, bu özlemin onların kutsal topraklara varmasıyla son bulacağını aktardı.

Hacı adaylarından Vehbi Tutumlu da 15 yıldır bu günü beklediğini belirterek, "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu sene nasip oldu. Allah'a çok şükür. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Hacı adayları, İl Müftüsü Kök'ün okuduğu duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı.

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