Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,423.00
BTC/USDT
62,222.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’de “Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

"Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında bir ceset bulundu.

Semih Şahin, Fatih Çapkın  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu Fotoğraf: Fatih Çapkın - AA

Bursa

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları sürüyor.

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör kullanılarak arama çalışmaları aralıksız devam edildi.

İmralı açıklarında görülen ceset ekipleri harekete geçirdi

Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan ve kargo gemisindeki kayıp mürettebattan birine ait olabileceği değerlendirilen ceset, Karacabey Kurşunlu sahiline çıkarılıp kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, "Arama çalışmalarının sürdürüldüğü İmralı Adası açıklarında ekiplerce bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Alınacak olan DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edilecek." dedi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Diplomasi Forumu'nda gençlerin sürdürülebilir barış ve kalkınmada oynadığı rol ele alındı
Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık: İsrail, 76 yıldan daha uzun bir süredir Filistin halkını öldürüyor
YÖK Başkanı Özvar, bilim diplomasisinin önemini anlattı
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini yaptı
Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

Benzer haberler

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini yaptı

Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

Sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei, Bursa'da Çin minyatürü performansı sergiledi

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 13'üncü yılında da geldi

"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 13'üncü yılında da geldi
Bursa'da ahşap işleme makineleri üreten iki ortak, 11 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da ahşap işleme makineleri üreten iki ortak, 11 ülkeye ihracat yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet