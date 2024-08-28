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Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir öğrencinin Dünya Diş hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvurunun, başörtüsü gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, iddiaya ilişkin, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbetmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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