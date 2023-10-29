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Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Valiliğince kutlama programı gerçekleştiriliyor.
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Başkentte Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

Başkentte, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki İkinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı.

Buğrahan Ayhan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Başkentte Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlenen yürüyüş öncesi, TBMM İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi çeşitli marşlar seslendirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Törende, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD ekipleri, AKUT, UMKE, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli takım sporcuları, izciler, seğmenler, itfaiye ve sağlık ekipleri, madenciler, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan halk, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.

Geçit töreni, Ankara Valisi Vasip Şahin ile 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut'un korteji İkinci Meclis'in önünde selamlamasıyla sona erdi.


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