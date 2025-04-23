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Başkentte 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sefa Bilgitekin  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Başkentte 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

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Açıklamada, bugün saat 06.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde trafiğine kapatılacak yollar ve caddeler şöyle sıralandı:

"GMK Bulvarının, Anıt Caddesinin, Akdeniz Caddesinin, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin, Dögol Caddesinin ve Sporpark Caddesinin tamamı, Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Kazın Karabekir Caddesinin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü, İstanbul Caddesinin Kazım Karabekir Caddesi ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü, Hipodrom Caddesinin Mevlana Bulvarı ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Cumhuriyet Caddesinin Ulus Kavşak ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü, Atatürk Bulvarının 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Havuzlu Sokak arasında kalan bölümü, İsmet İnönü Bulvarının 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Atatürk Bulvarı arasında kalan bölümü, Celal Bayar Bulvarına bağlanan ve Celal Bayar Bulvarından açılan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağa bağlanan ve Tren Garı Kavşaktan açılan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağa bağlanan ve Ulaştırma Kavşaktan açılan varyantların tamamı, İstanbul Caddesinin Baruthane Kavşağına bağlanan yan varyantları ve Baruthane Kavşaktan açılan varyantların tamamı."

Açıklamada ayrıca yukarı belirtilen yollara bağlanan cadde ve sokakların tamamının programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacağı aktarıldı.

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