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Basit yargılama ve seri muhakeme ile 1 milyon 458 binden fazla dosya karara bağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanan seri muhakeme ve basit yargılama usulleriyle bugüne kadar 1 milyon 458 bin 922 dosyanın karara bağlandığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Basit yargılama ve seri muhakeme ile 1 milyon 458 binden fazla dosya karara bağlandı

Ankara

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin 1. Yargı Paketi ile 17 Ekim 2019 tarihli 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la hazırlanarak ceza adalet sistemine kazandırıldığını anımsattı.

Seri muhakeme ve basit yargılama usullerinin 1 Ocak 2020'den itibaren uygulandığını kaydeden Tunç, "İki usul de yürürlüğe girdikleri tarihten bugüne kadar aksamadan uygulandı. Seri muhakemede 472 bin 183, basit yargılama usulünde de 986 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 458 bin 922 dosya karara bağlandı." bilgisini verdi.

Seri muhakemede 1 günde karar verilebiliyor

Seri muhakeme usulü kapsamına giren suçlarda, soruşturma evresi sonunda, cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşıldığında ve bu suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde uygulanıyor.

Seri muhakeme usulünde uygulanacak yaptırım, cumhuriyet savcısı tarafından belirleniyor. Cumhuriyet savcısınca usulün uygulanması için belirlenen yaptırım şüpheliye teklif ediliyor. Şüphelinin avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde uygulamaya alınıyor. Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması yazılı olarak görevli ihtisas mahkemesinden talep ediliyor. Mahkeme, aynı gün ilgili dosyada hüküm tesis edebiliyor.

Seri muhakeme usulü kapsamında 2020'de 57 bin 666, 2021'de 78 bin 912, 2022'de 92 bin 184, 2023'te 99 bin 433, 2024'te 117 bin 927, 2025'in yılbaşından bugüne ise 26 bin 61 suça ilişkin dosyada seri muhakeme usulü uygulanarak karar verildi.

Basit yargılama ile dosya 3 ayda sonuçlanabiliyor

Basit yargılama usulü, ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda, mahkemece iddianamenin kabulünden sonra basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor.

Mahkemeler, basit yargılamada dosya üzerinden duruşma açmaksızın kovuşturmayı sonuçlandırabiliyor. Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde tamamlanıyor.

Basit yargılama ile 2020'de 75 bin 746, 2021'de 235 bin 178, 2022'de 234 bin 316, 2023'te 201 bin 574, 2024'te 227 bin 181, 2025'in başından bugüne ise 12 bin 744 dosya karara bağlandı.

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