Başakşehir'de sanayi çalışanlarının deprem anında masanın üzerinden atlayarak kaçması kamerada
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, Başakşehir'deki sanayi sitesinde çalışanların masaların üzerinden atlayarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışanlar, dünkü deprem sırasında paniğe kapılarak masaların üzerinden atlayıp dışarıya koştu.
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O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.