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Başakşehir'de İETT otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Başakşehir'de durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Erol Değirmenci, Zeynep Rakipoğlu  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Başakşehir'de İETT otobüsünün çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan Hidayet Y'nin kullandığı 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı Ömer Ersin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Tiyek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde cumhuriyet savcısı da çalışma yaptı.

Daha sonra Ömer Ersin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Öte yandan, durağın olduğu caddeye otobüsün döndüğü, Ersin ve Tiyek'in de kaza öncesi yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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