Başakşehir'de bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Başakşehir'de bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor ⤵️— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 11, 2025
▪️ İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
▪️ Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu
▪️ Alevler, deponun… pic.twitter.com/yq14NZXhZz
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.
Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.
Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.
Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.
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