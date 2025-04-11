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Başakşehir'de bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Zeynep Rakipoğlu, Erol Değirmenci, Alper Korkmaz  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Başakşehir'de bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye ediliyor.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

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