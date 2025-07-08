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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya, Murat Seyman  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir

İlçeye bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz​​​​​​​ ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla yangına müdahale ediyor.

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