Dolar
39.19
Euro
44.82
Altın
3,323.66
ETH/USDT
2,739.10
BTC/USDT
108,951.00
BIST 100
9,659.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Miraç Kaya  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balikesir

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk seferini yapıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi

Benzer haberler

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de ziraat arazilerinde yangın çıktı

Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı

Adana'da piknikçiler orman yangınlarına karşı dronla uyarıldı
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de ev ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ev ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet