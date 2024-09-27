Dolar
34.16
Euro
38.22
Altın
2,663.89
ETH/USDT
2,674.00
BTC/USDT
66,046.00
BIST 100
9,722.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşuyor
logo
Gündem

Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu

Balıkesir'de yaşanabilecek afetlere karşı alınan önlemler kapsamında bir okulun yanındaki arazide mobil sahra hastanesi faaliyete geçirildi.

İlkan Toprak  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu Fotoğraf: İlkan Toprak/AA

Balıkesir

Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki Ercan Kıvrak İlkokulu'nun yanındaki alanda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurulan 50 yataklı sahra hastanesini gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, hastaneyi ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle deprem ve afet bilinci konularında sohbet etti.

Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de her türlü afete karşı hazırlıklı olduklarını görmek ve bir anlamda tatbikat yapmak için mobil sahra hastanesini kurduklarını söyledi.

Türkiye'nin yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem kuşağında olduğunu belirten Ustaoğlu, "Tarih boyunca ülkemiz çok ciddi afetlerle karşı karşıya kalmıştır. En son 6 Şubat asrın felaketini hep beraber yaşadık ve gördük. Onun için AFAD'dan UMKE'ye, Kızılay'dan AKUT'a, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kuruluşlarımızla her an afete maruz kalacakmış gibi hazırlıklı olmamız bir o kadar önemli." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu'na ziyaretinde Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Kesin, İl AFAD Müdürü Osman Atsız eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
Artvin'de bir kişi çöken binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu
Oyuncu Tuncel Kurtiz vefatının 11. yılında Balıkesir'deki kabri başında anıldı
Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'nın depremselliğini anlattı
İTÜ akademik yılı açılış töreni, Aziz Sancar'ın dersiyle gerçekleştirildi

Benzer haberler

Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu

Balıkesir'de afet tedbirleri kapsamında mobil sahra hastanesi kuruldu

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 419'a yükseldi

Trabzon'da taşkın ve heyelanlar sonrası zarar tespit çalışmaları sürüyor

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 233'e yükseldi
Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı

Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet