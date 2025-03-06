Bakanlar Göktaş ve Uraloğlu'ndan çocukların dijital güvenliğine ilişkin toplantı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmaları ele almak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankara
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya düzenlemesi kapsamında zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmak, çocukların kişisel verilerini daha etkin korumak ve dijital platformların sorumluluğunu artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Sosyal medya düzenlemesi kapsamında; zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmak, çocuklarımızın kişisel verilerini daha etkin korumak ve dijital platformların sorumluluğunu artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 6, 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn.… pic.twitter.com/7gTENvAWUz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bu çerçevede bir toplantı gerçekleştirerek çocukların dijital güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirten Göktaş, "Dijital çağın hızla değişen dinamikleri karşısında ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak en büyük sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.