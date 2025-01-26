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Bakan Yerlikaya'dan yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Bakan Yerlikaya'dan yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne ilişkin paylaşım

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne ilişkin, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığının, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsüne yapılan işleme ilişkin paylaşımını alıntıladı.

Otomobil sürücülerinin yolcu otobüsünü taciz ettiği anlara ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, "Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü taciz eden iki otomobil sürücüsü, Otoyol Jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu tespit edildi. Otomobil sürücülerine toplam 24 bin 886 lira trafik idari para cezası uygulanırken, M.S.A. ve S.A. olduğu tespit edilen şahıslara ayrıca Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı." ifadeleri kullandı.

Bakan Yerlikaya, bu paylaşımına, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken; insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez. Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım." notunu düştü.


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