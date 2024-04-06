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Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İsrail'i protesto sonrasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 43 kişiden 38'inin serbest bırakıldığını, 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün saat 15.30'da Beyoğlu'nda, Filistinlilere zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail ile ilgili protesto düzenlendiğini belirtti.

Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış, devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir."

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Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama

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