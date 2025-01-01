Bakan Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının yeni yılını kutladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın mesajı telsizlerden personele okundu.
Mesajında, "Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz." ifadesini kullanan Yerlikaya, gösterdikleri üstün vazife, anlayış, fedakarlık ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya'nın Sahil Güvenlik Teşkilatı Mensuplarına Yeni Yıl Telsiz Mesajı:— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 1, 2025
"Sahil Güvenlik Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları,
Ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan… pic.twitter.com/viYylxY1NR
Yeni yılın, Türkiye'ye, millete ve tüm insanlığa, barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sizlere, aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.