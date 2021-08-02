Bakan Yanık: (Azra Gülendam Haytaoğlu davası) Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.