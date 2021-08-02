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Bakan Yanık: (Azra Gülendam Haytaoğlu davası) Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 02.08.2021
Bakan Yanık: (Azra Gülendam Haytaoğlu davası) Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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