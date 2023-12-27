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Bakan Tunç'tan şehit ailelerine yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 125 kişiden 3'ü tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan,suç ve suçluyu öven 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, gözaltına alınan 125 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

Serdar Açıl  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Bakan Tunç'tan şehit ailelerine yönelik paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 125 kişiden 3'ü tutuklandı

Ankara

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki açıklamada, sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu övenler hakkındaki gerekli adli soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıkları tarafından devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 29 ilde çalışma yapıldığını belirten Tunç, "Sosyal medyada terör propagandası yapan, şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, suç ve suçluyu öven 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan 125 kişiden 3'ü tutuklandı." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, 6 kişinin adli kontrolle mahkemeden, 29 kişinin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 39 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

Tunç, "Şehit ailelerimizi ve milletimizi rahatsız edenlere, sosyal medya aracılığı ile suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlara, ülkemiz ve milletimizin huzurunu bozmayı amaçlayanlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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