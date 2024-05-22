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Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Rıdvan Korkulutaş  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Bingöl

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrencinin nefes borusuna leblebi kaçtı.

Öğrencisinin nefes almakta zorluk çektiğini gören müzik öğretmeni Nagihan Dürçek, Heimlich manevrasıyla müdahalede bulundu.

Dürçek, yaptığı müdahalenin ardından öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrenciye müdahale ettiği anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Paylaşımda, müzik öğretmeni Dürçek'in ilk yardım eğitimi aldığı belirtildi.

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