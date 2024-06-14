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Gündem

Bakan Tunç, İstanbul'daki trafik kazasının şüphelilerinin ABD'de yakalandığını bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un yakalandıklarını açıkladı.

İsmet Karakaş, Abdullah Sarica  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Bakan Tunç, İstanbul'daki trafik kazasının şüphelilerinin ABD'de yakalandığını bildirdi

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." bilgisini verdi.

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

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