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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Bakan Soylu'dan İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal   | 30.11.2022
Bakan Soylu'dan İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlara ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan protestoya ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.

Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek görevli personelin titizliğinin bu sebeple olduğunu bildirdi.

Güvenliğin sağlanırken kullanılan bazı ifadelerin kastı aştığını ve böyle hassas bir görevde bu şekilde ifadelerin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:

"Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."

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Bakan Soylu'dan İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlara ilişkin açıklama

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