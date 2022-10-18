Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüpheli gözaltına alındı
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
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