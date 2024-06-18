Dolar
32.59
Euro
35.05
Altın
2,323.90
ETH/USDT
3,430.10
BTC/USDT
65,074.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Şaduman Türkay  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmaları denetimlerle tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'yla sahillerde yoğunluğun arttığına işaret edildi.

Bir süre önce "Denizler Halkındır" projesinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, proje kapsamında, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.

"Sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de 'milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız."

Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim"

Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım." çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada

Bayramda hava sıcaklıkları azalacak

Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor
ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama
Salda Gölü’nde Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

Salda Gölü’nde Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet