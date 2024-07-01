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Bakan Özhaseki: Bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları sebebiyle görevi kendi dileğiyle bırakmak istediğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün arz ettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Bakan Özhaseki: Bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun zaman önce, 1994'te Kayserili hemşehrilerinin yoğun talebi üzerine belediye başkanı olarak hizmet kervanına katıldığını hatırlattı.

O dönemlerin Türkiye'nin zor yılları olduğunu belirten Özhaseki, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, ilerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev aldığını, bunun kaderinin yazgısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önce Kayseri Milletvekili, sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, ardından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye'mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek, her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluluk üstlendim. Hamdolsun, geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi. Bugün ise üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim."

"Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim sürecek"

Özhaseki, aldığı görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan, Hakk'ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum. Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

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