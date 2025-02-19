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Bakan Kurum: Yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin, "Yıl sonunda duyuracağımız sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Bakan Kurum: Yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından, Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ tarafından dar gelirliler için başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, deprem bölgesinde tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Kurum, yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununa da neşter atacaklarını aktararak, "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız." açıklamasında bulundu.

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."

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