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Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Ankara

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede, can çekişen İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptıkları önemli toplantının sonuçlarını ele aldıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken atılması gereken adımların da takipçisi olacağız."

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