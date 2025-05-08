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Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(İstanbul'daki deprem) 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik

İstanbul

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