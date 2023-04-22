Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 76 gün sonra ilk köy evlerini teslim ettiklerini belirterek, evlerin iç ve dıştan görüntülerinin olduğu videoyu paylaştı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutamayacakları hiçbir söz vermediklerinin altını çizerek, "Asrın felaketinden 76 gün sonra ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz. İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365'inci günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.
Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 22, 2023
Asrın felaketinden 76 gün sonra
ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz.
İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365. günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak. pic.twitter.com/0p00UK3BOw
Paylaşımdaki videoda, depremden etkilenen köylerden 3'ünde köy evlerinin yapımının tamamlandığı belirtilerek, evlerin 3+1, tek katlı ve yöresel mimariye uygun inşa edildiği kaydedildi.
Videoda evlerin iç ve dıştan çekilmiş görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.