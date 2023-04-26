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Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz ve sulanmadık bir karış alan da bırakmayacağız." dedi.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz Fotoğraf: Tunahan Akgün - AA

Muğla

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretleri bize 4,5 milyar gibi mali külfet getirmiş olsa da biz üreticimize destek vermek ve onları ekonomik olarak rahatlamak peşindeyiz. Bundan üreticilerimizin memnuniyet duyduğunu biliyoruz." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Kaymakamlık binasındaki Türkoğlu Koordinasyon Merkezi'nde, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Kirişci, daha sonra Millet Meydanı'nda çiftçilerle sohbet edip taleplerini dinledi.

Kirişci, çiftçilerin sulama ücretlerine yapılan yüzde 50 indirimden kaynaklanan memnuniyetlerinden kendilerinin de mutluluk duyduklarını söyledi.

"Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Kirişci, kararın üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak üretim yapan çiftçilerin bu yıl tarımsal sulamadan kaynaklı kullanım hizmet bedellerini yüzde 50 oranında destekleyeceklerini vurgulayarak "Geçtiğimiz 4 yılda pandemi oldu, devamında Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Tedarikte, üretimde aksamalar oldu. Bir taraftan da dünya ile aynı şekilde Türkiye'de enflasyonda yükseliş oldu. Biz bütün bunlara rağmen vatandaşlarımıza hibe uygulamasına devam edeceğiz." diye konuştu.

"Toplamda 9 milyarlık faturanın yarısını biz karşılamış olacağız"

Bakanlık olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarının ve onları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçilerin 2023 yılı tarımsal sulama ücretleri bize 4,5 milyar gibi mali külfet getirmiş olsa da biz üreticimize destek vermek ve onları ekonomik olarak rahatlatmak peşindeyiz. Bundan üreticilerimizin memnuniyet duyduğunu biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz ve sulanmadık bir karış alan da bırakmayacağız. Özellikle bu 8,5 milyon hektar teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alan dediğimiz alanın, şu anda 7 milyonuna geldik. Bu alan biz iktidara geldiğimizde 2,1 milyon hektardı ve üzerine 5 milyon hektar koyduk. Yani 20 yılda bunun 2,5 katını hayata geçirdik. Önümüzde 1,5 milyon hektarlık bir alan var. Allah izin verirse onu da bu 5 yılda yapacağız. Bunun önemli bir kısmını da vatandaşımıza bedelsiz olarak ulaştıracağız."

Kirişci, sloganlarının, "sen üret yeter" olduğunu anımsatarak üreten çiftçileri desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Hiçbir zaman çiftçiye zarar ettirmeyeceklerini vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bundan sonra daha da tertipli, düzenli, kurallı olacak. Üreticimizi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. 2023 bütçemiz sadece tarımsal destek noktasında 55,5 milyar lira. Bu bahsettiğimiz açıklamada, üreticimizin sulamayla ilgili maliyetin yüzde 50'sini alıyoruz. Toplamda 9 milyarlık faturanın yarısını biz karşılamış olacağız. Bu da üreticimizi, sulamanın getirdiği bir maliyet noktasında rahatlatacak."

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