Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,985.50
BTC/USDT
24,378.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Kirişci, 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Mustafa Çalkaya   | 13.08.2022
Bakan Kirişci, 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 37 milyon 239 bin 568 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da narkoterör operasyonu başlatıldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi
Van Gölü'nün zemininden 400 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Meteorolojiden 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Bakan Kirişci, 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Bakan Kirişci, 37,2 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet