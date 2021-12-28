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Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık itibarıyla yapılacağını bildirdi.

Halil İbrahim Avşar   | 28.12.2021
Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Ankara

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.


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