AB'den Macaristan'ın Ukrayna kredisini bloke etme tehdidine tepki
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan’ın Ukrayna’ya yönelik 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edebileceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Brüksel/Priştine
AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Alman Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yaptırım paketi konusunda Macaristan'ın tutumuna şaşırdığını söyledi
- Macaristan, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceğini açıkladı
AB Konseyi'nde Aralık 2025'te Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi konusunda anlaşmaya varıldığını anımsatan Pinho, " 3 üye devletin programa mali olarak katılmaması koşuluyla anlaşmaya varmıştı. Bu koşul artık yerine getirilmiştir. Dolayısıyla tüm liderlerin taahhütlerine uymasını bekliyoruz." vurgusunu yaptı.
Pinho, söz konusu taahhütlere uyulmamasının ise açıkça "sadakat ve işbirliği ilkesinin ihlali" anlamına geleceğinin altını çizdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da anlaşmayı kabul eden liderler arasında olduğunua dikkati çeken Pinho, güvenirliğin sağlanması için taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Polonya ve Litvanya'dan, Macaristan'ın Rusya'ya AB yaptırımlarını bloke etme tehdidine tepki
Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini engellediği ve Ukrayna'ya yönelik AB kredisinin onayını geciktirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.
Sikorski, "rezalet ama şaşırtıcı değil" şeklinde nitelendirdiği Macaristan'ın eylemlerinin, hem Polonya'nın güvenlik çıkarlarına hem de AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği ortak yanıta doğrudan zarar verdiğini savundu.
Macaristan'ı, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini engellemekle ve Ukrayna için 90 milyar avroluk AB kredisinin onayını geciktirmekle eleştiren Sikorski, bu adımların AB'nin Rusya üzerindeki baskı gücünü zayıflattığını ve Rusya'ya finansal akışın sürmesine izin vererek savaşı uzattığını ifade etti.
Macaristan'ın AB karar alma mekanizmalarını iç siyasi hedefler ve Ukrayna karşıtı söylemler için kullandığını vurgulayan Sikorski, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sebeplerini bilmiyoruz ama Macaristan, güneyden benzer fiyatlarla tedarik etme teknik imkanı olmasına rağmen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'den petrol ve gaz satın almayı tercih ediyor. Tüm topluluğun amacı Rus savaş makinesine finansmanı kesmek olmalı."
Budrys, AB'nin Macaristan'a rehin olmaması gerektiğini belirtti
Litvanya Dışişleri Bakanı Budrys, Macaristan'ın Rusya'ya yönelik son yaptırımları engelleme tehdidi karşısında, AB'nin Macaristan'a "rehin" olmaması gerektiğini söyledi.
Budrys, Macaristan'ın tutumunda "çok fazla siyaset" gördüğünü belirterek, "Bu Macaristan'a uymuyor. Ucuz ve kullanışlı olan Rus petrolünü istiyor." diye konuştu.
Drujba boru hattının bloke edilmediğini, Rus güçleri tarafından hasar verildiğini ve şu an onarıldığını kaydeden Budrys, Güney Avrupa ülkelerinin Macaristan'ın petrol tedarikini güvence altına almak için defalarca alternatif yollar önerdiğini vurguladı.
Macaristan'ın elindeki araçları "manipüle ettiğini" dile getiren Budrys, "Ortak güvenlik çıkarlarımız konusunda anlaşma sağlamak için her seferinde ödün vermek zorundaysak, o zaman böyle bir AB'ye neden ihtiyacımız var?" görüşünü paylaştı.
Olay
Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.
Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının kapatılmasına seyirci kalmayacaklarını belirterek, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini reddedeceklerini duyurmuştu.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edeceklerini açıklamıştı.