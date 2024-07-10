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Bakan Göktaş, Senegalli yetim çocuklarla kilden "baobab ağacı" heykeli yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yetim çocukların çömlek atölyesine katılarak, Afrika'nın sembollerinden baobab ağacının kilden heykelini yaptı.

Sarp Özer, Fatma Esma Arslan Özdel  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Bakan Göktaş, Senegalli yetim çocuklarla kilden "baobab ağacı" heykeli yaptı Fotoğraf: Fatma Esma Arslan Özdel/AA

Dakar

Göktaş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal'in başkenti Dakar'da, Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) de ziyaret etti.

Merkeze gelişinde Dakar Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Merve Işık Efe ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Göktaş, Dakar Yunus Emre Enstitüsü merkezini gezerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Göktaş, yetim çocukların sosyal hayata entegrasyonunu desteklemek amacıyla Dakar YEE tarafından düzenlenen çömlek atölyesinde çocuklarla Afrika'nın sembollerinden baobab ağacı heykeli yaptı.

Atölye bitiminde çocuklarla Fransızca sohbet eden Bakan Göktaş, şeref defterini de imzaladı. Türkiye-Senegal ilişkilerinde YEE'nin sahip olduğu öneme dikkat çeken Göktaş, deftere şunları yazdı:

"Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtmak amacıyla Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım' çağrısının değişik coğrafyalarda yankı bulmasına vesile olmaktadır. Dakar Kültür Merkezimizin varlığı ve yaptığı çalışmalar da Senegal ile gönül bağlarımızın sağlamlaştırılmasında çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kültür merkezimizin yöneticilerine ve çalışanlarına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, tüm çalışmalarında başarılar diliyorum."

Bakan Göktaş'ın ziyaretinde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da hazır bulundu.

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