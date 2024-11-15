Bakan Göktaş: Kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, sosyal politikalarımızın önemli bir parçası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor." dedi.
İstanbul
Bakan Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katılımıyla, "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" için İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.
Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimcilere destek olmak adına önemli bir protokolü imzalamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Bakanlık olarak Hepsiburada ile "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İş Birliği Protokolü"nü imzalayarak uzun vadeli bir iş birliği sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Göktaş, "'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' hedefleri doğrultusunda kadınların ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunmayı sürdürülebilir kalkınmanın itici bir gücü olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.
Kadın girişimcilere destek olmanın ülkenin kalkınmasına değer kattığını dile getiren Göktaş, "Bu anlamda kadını her alanda güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlık olarak, özel sektörle de iş birliği içinde kadın girişimciliğini ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler hayata geçiriyoruz. Böylece daha çok kadının hayatına dokunmayı, daha çok insanın refahını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, kadınların topluluklar için değer üreten doğal girişimciler olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Kadınlar, sahip olduğu bu eşsiz üretim potansiyeli, değişen koşullara uyum becerisi ve ileri görüşlülüğüyle ekonomik alanda büyük başarılara imza atmıştır. Bu anlamda, kadınların çok yönlü potansiyelini doğru değerlendirebilen işbirliklerini çok önemsediğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu iş birlikleriyle, öncelikle kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kadın refahına ve ülke kalkınmasına yeni kaynaklar oluşturan bir dinamizm yakalamayı amaçlıyoruz."
Yaşanan teknolojik gelişmelerin alternatif girişimcilik fırsatları sunduğuna vurgu yapan Göktaş, özellikle e-ticaretin kadın girişimciliğini teşvik eden, son derece geniş imkanlar sağladığını aktardı.
Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformların esnek çalışma saatleri ile ev ve iş hayatları arasında denge kurabilecekleri bir ortama sahip olabileceğine dikkati çekerek, kadınların e-ticaretin getirdiği fırsat ve avantajlarla markalarını daha hızlı tanıtabildiklerini, yerel pazarlardan global pazarlama ağlarına doğru genişleyen ticaret ağına ulaşabildiklerini kaydetti.
Hepsiburada gibi e-ticaret platformlarının sundukları özel programlar, eğitimler, network oluşturma, mentorlük fırsatları ve finansal desteklerle kadınların iş kurma ve büyütme süreçlerinde önemli kolaylıklar sağladıklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:
"Bugün Hepsiburada ile kurduğumuz iş birliğinin girişimci kadınların e-ticaret alanındaki becerilerini ve faaliyetlerini artırmalarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bakanlık olarak, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor. 12. Kalkınma Planımız, bu politikaların yer aldığı somut adımları ve hedefleri içermesi, kadınların iş dünyasına katılımlarını kolaylaştıracak bir yol haritası sunması açısından kıymetlidir. Planda belirtilen hedefler çerçevesinde, 2028 yılı sonuna kadar, kadın işgücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
"Hayallerini gerçekleştiren her bir kadına teşekkür"
Bakan Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak, kadın girişimciliğini artırmak için çeşitli bakanlıklar ve kurumlarla kurdukları işbirliklerini hatırlatarak, "Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla, kadınların gücünü ve potansiyelini doğru bir şekilde yönlendirerek ülkemizin refahını artıracağına inanıyoruz. Ülke ekonomilerinin en aktif faaliyet alanı olan girişimciliğin, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında çok önemli bir katkısı var. İnsani değerleri, üretim kapasiteleri ve vizyoner bakış açıları ile çalışma hayatına büyük bir ivme kazandıran kadınların da bu alanda daha aktif rol almalarını istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.
TÜİK verilerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:
"2024 yılı II. çeyreğinde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içinde kadın oranını yüzde 17,8 olarak kaydediyor. Bu oran bize daha çok kadına ulaşmamız, daha çok kadının girişimcilik hedeflerini desteklememiz gerektiğinin mesajını çok net bir şekilde veriyor. Biz bu mesaj doğrultusunda yeni adımlar atmaya, sağladığımız destekleri geliştirmeye kararlıyız. İş piyasalarına teknolojik araçlar ve dijital ağlar ile katılım sağlayarak ticari işlemleri kolaylaştıran Hepsiburada, kadın girişimcilerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol üstleniyor. Kadınların girişimcilik yolculuğunda onlara rehberlik eden bu platform, iş dünyasında fırsat eşitliği yaratmaya yönelik değerli katkılar sağlıyor. Bu anlamda, Hepsiburada'nın kadınlara sunduğu destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."
Göktaş, girişimci kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayan ve onlara girişimcilik yolunda katkı sunan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ederek hayallerini gerçekleştiren her kadına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ardından Bakan Göktaş'ın da katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Protokol kapsamında yeni uygulama ve desteklerle Türkiye'deki girişimci kadın sayısının artırılması ve bu yolla kadın istihdamının büyütülmesi hedefleniyor.
Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin: "Kadınların güçlenmesi, ülkemizin, ekonomimizin güçlenmesi hayatın güzelleşmesi demek"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin katılımıyla, "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" için İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Gökçetekin, Hepsiburada olarak Türkiye'ye ve kadına değer yaratmayı misyon edinmiş bir şirket olduklarını ve imza attıkları "Türkiye'nin Girişimci Kadınları" protokolünün bu birlikteliğin bir simgesi olduğunu belirtti.
Gökçetekin, "Bugün aramızda çok başarılı iş ortaklarımız da var. E-ticaretle Hepsiburada sayesinde tanışmış ve işlerini büyütmüş girişimci kadınlar, kadınlar tarafından kurulup bugün Türkiye'nin en önemli markaları olmuş girişimlerin temsilcileri, içerik üreticileri aramızda. Sizlere de bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hepsiburada'nın 25'inci yaşını kutlamaya hazırlanan bir marka olduğuna değinen Gökçetekin, şirketin bir kadın girişimci olan Hanzade Doğan tarafından kurulduğunu ve bugün de NASDAQ Tech Borsasında bir kadın tarafından kurulmuş ve bir kadın yönetici tarafından yönetilen teknoloji şirketi olduklarını söyledi.
Gökçetekin, Hepsiburada'nın Türkiye'yi e-ticaretle tanıştırmak, Türkiye'de ticareti dijitalleştirmek misyonunun yanında Türkiye'nin girişimci kadınlarını güçlendirmek ve kadın ekonomisini desteklemek gibi bir amaca da sahip olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"8 yıl önce hayata geçirdiğimiz Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla, sektörde bir ilke imza attık. Ben 17 yıllık global kariyerimden sonra Türkiye’ye taşınarak Hepsiburada ile bu programlarla ülkemize değer üretmek üzere döndüm. Bu program Hepsiburada'nın Türkiye'nin kadınlarına inancının bir simgesidir. 8 yılda 58 bine yakın kadın girişimciyi ve 280 kadın kooperatifi bu program sayesinde e-ticaretle tanıştırdık. 60 milyon girişimci kadın ürünü Hepsiburada'da müşterilerimizle buluştu. Her ay aramıza platformumuza katılan yeni satıcıların ise yüzde 50'si kadın."
Girişimcilik yolculuğuna başlamak isteyen bir kadın için e-ticaretin iyi bir başlangıç noktası olduğuna dikkati çeken Gökçetekin, düşük başlangıç maliyeti, milyonlarca müşteriye ulaşma imkanı, esnek çalışma koşullarıyla iş hayatında bir yön değişikliğine gitmek isteyen kadınlar için e-ticaretin iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.
Gökçetekin, Hepsiburada'nın desteğiyle birçok kadının kendi işini kurma, büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı yakaladığına işaret ederek, "Bugün kadınlarımızın, ürünleriyle Mısır'dan Suudi Arabistan'a, Balkanlar'dan diğer ülkelere kadar uzanıyor. Hepsiburada olarak, kadın girişimcilerimize bu yolculukta tam destek sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi
Gerçekleştirdikleri projeler kapsamında kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak adına her kadın girişimciye 1 milyon lira ciroya ulaşana kadar yüzde 50 komisyon indirimi, pazarlama ve kargo hizmetlerinde ücretsiz destek, ve ürünlerinin fotoğraflarının çekimi, dijital mağaza entegrasyonu gibi hizmetler sunacakları bilgisini paylaşan Gökçetekin, şunları kaydetti:
"E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde genellikle büyük bir engel olarak finansman oluyor. Biz onlar için finansman desteği de sağlıyoruz. Bütün engelleri bir bir aşıyoruz. E-ticarete girmek isteyen kadınların önünde önemli bir engel olarak finansman bulunuyor. Bütün anlaşmalı olduğumuz bankalar aracılığıyla finansman desteği saplayarak bu engeli de birlikte aşıyoruz. 'Bir fikrim var ama nasıl bir yapabilirim?' diyen kadınlarımız içinde bütün muhasebe ve e-ticaret açılış programlarını, ürünlerinin fotoğraflarını ücretsiz çektikten sonra çok basit bir entegrasyon programı aracılığıyla onlarla buluşturuyoruz."
Hepsijet kargo hizmetlerinde, HepsiGlobal ile ürünleri yurt dışına götürdüğüne dikkati çeken Gökçetekin, HepsiAd'le ücretsiz pazarlama hizmeti ve Hepsipay ile de vadelendirme çözümleri sağladıklarının altını çizdi.
Gökçetekin, imzalanan protokolün, kadın istihdamını artırmak adına önemli bir adım olduğundan bahsederek, protokolün sadece girişimlerin sahibi kadınlara değil Türkiye'deki tüm kadınlara da iş imkanı sağlayacağını aktardı.
Bu işbirliğiyle yalnızca ticaret alanında değil, bilgi ve üretim odaklı girişimcilik projelerinde de kadınların yanında olacaklarını vurgulayan Gökçetekin, "Kadınların güçlenmesi, ülkemizin, ekonomimizin güçlenmesi hayatın güzelleşmesi demek. Bizler, kadın girişimcilerimizin daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu anlamlı günde bir arada olduğumuz için mutluyum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.