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DRON- Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Fatih Camii’nden Beyazıt Meydanına protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. MFK Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve kaptanı Martin Chrien , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
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Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." dedi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Bakan Fidan: Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda

Ankara
Dışişleri Bakanı Fidan, "Heniyye suikastı nedeniyle Filistin ulusuna ve İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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