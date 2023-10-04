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Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) İki teröristin Suriye'den geldiği açıklığa kavuşmuştur

Bakan Fidan, "(Ankara'daki terör saldırısı) Güvenlik güçlerimizin çalışmaları neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Bakan Fidan: "(Ankara'daki terör saldırısı) İki teröristin Suriye'den geldiği açıklığa kavuşmuştur

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir." dedi.

Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "(Teröristler) Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.

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