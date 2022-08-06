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Bakan Dönmez: Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi.

Yusuf Şahbaz   | 06.08.2022
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor

Ankara

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, geminin sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerini tamamladığını belirterek, "Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor." ifadesini kullandı.

9 Ağustos'ta ilk görevine çıkıyor

Yeni nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 27 Temmuz'da limandan yaklaşık 10 deniz mili açılmış ve test işlemlerini tamamlayıp 2 Ağustos'ta tekrar limana dönmüştü.

Bakan Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada geminin Akdeniz'de görev yapacağını ifade etmişti.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

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