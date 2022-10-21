Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Mersin
Kentteki programları kapsamında, 26 Eylül'deki terör saldırısında şehit olan Sedat Gezer'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştiren Çavuşoğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız'la da bir süre sohbet etti.
Aynı saldırıda yaralanan polis memuruna da ziyaret
Bakan Çavuşoğlu, aynı saldırıda yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü de Merkez Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Öztürk ile bir süre görüşen Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.
Mersin'de PKK'lı iki kadın terörist tarafından 26 Eylül'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.