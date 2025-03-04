Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftar yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftarda bir araya geldi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iftar programında İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla bir araya geldiğini belirterek, "750 araç ve 2 binin üzerinde sürücüyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda yerli ve yabancılara hizmet veren Taksiciler Kooperatifi'nde taksici esnafımızın havalimanında sağladığı hizmeti ve çalışmalarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.