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Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi'nde incelemede bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ve BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fuat Kabakcı  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi'nde incelemede bulundu

Ankara

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin doğal gaz üssündeki çalışmaları yakından incelediklerini ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi Kontrol Merkezi ile Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin tespit edildiği BOTAŞ Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nu ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'nda şu an itibarıyla günlük 2,7 milyon metreküp üretimle halkımıza yerli gazımızı ulaştırıyoruz. Hedefimiz, en kısa zamanda bu miktarı önce 10 milyon metreküpe, nihai olarak da 40 milyon metreküpe çıkarmak."

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