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Bakan Bayraktar, Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki sorunlar için somut adım atılacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde enerji hizmetlerine ilişkin yapısal sorunların çözümü için kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu güçlendirerek somut adımlar atacaklarını belirtti.

Firdevs Yüksel  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Bakan Bayraktar, Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki sorunlar için somut adım atılacağını bildirdi

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bölge milletvekilleri, il başkanları ve sektör paydaşları ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

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Dicle Elektrik dağıtım bölgesi özelinde kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmet sunumuna ilişkin yapısal sorunları tüm yönleriyle ele aldık. Bölge halkının enerjiye kesintisiz erişimini sağlamak adına kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tespit ettiğimiz sorunların çözümüne yönelik somut adımları en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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