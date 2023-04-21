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Bakan Akar'dan, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedelere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Sarp Özer  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Bakan Akar'dan, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedelere ziyaret Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, bayram sabahını depremden en fazla etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da hem vatandaşlar hem de Mehmetçik ile geçirdi.

AK Parti'nin Kayseri'den milletvekili adayı gösterdiği Akar, daha sonra geldiği memleketi Kayseri'de katıldığı bayramlaşma törenlerinin ardından şehir hastanesine giderek, burada tedavi gören depremzedeler ile vatandaşları ziyaret etti.

İlk olarak başhekimliğe giderek hastaların durumlarına ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra tek tek odalarında ziyaret ettiği depremzedelerin bayramını kutladı.

Hastaların taleplerini dinleyen, onlara moral veren Akar, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren harekete geçtiğini aktardı.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "Devlet millet olarak nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.

Hastane personelinin de bayramını kutlayan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Akar, telefonla aradığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hastane çalışanlarını görüştürdü.

Bakan Koca, "Değerli mesai arkadaşlarım" diye seslendiği sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı ve "Herkesin bayram yaptığı bir dönemde siz yine üzerinize düşen fedakarlıkla vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Minnettarız." ifadelerini kullandı.


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