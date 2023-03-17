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Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu

İstanbul Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki apartman hasar gördü.

Zeynep Rakipoğlu, Zeynep Yeşildal  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Bahçelievler'de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yandaki apartmanda hasar oluştu Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

İstanbul

Cumhuriyet Mahallesi Rehber Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 1979'da inşa edilen 6 katlı binada yıkım yapıldı.

Çalışmalar sırasında çöken bina yanındaki 6 katlı binaya zarar verdi. Zarar gören apartmanın dış duvarlarının bir kısmı yıkıldı. Bunun üzerine binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bahçelievler Belediyesi ekiplerince hasar oluşan bina mühürlendi.

Belediyenin Kentsel Dönüşüm ve İmar Müdürlüğü ekipleri, hasar gören binada inceleme yaptı.

Belediye başkanının açıklaması

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın yıkım ruhsatı alınan 6 katlı binanın yıkım çalışması sırasında yaşandığını, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Binanın plansız ve düzensiz yıkıldığını aktaran Bahadır, "Yıkım esnasında yukarıdan kepçeyi dokundurduğu zaman 2005 yapımı 6 katlı bir binanın bir tarafına vuruyor. Sıkıntı yok şu anda, tedbir aldık. Orayı boşalttık, mühürledik." diye konuştu.

Hasar gören binada inceleme yapıldıktan sonra durumuna karar verileceğini söyleyen Bahadır, "Yeni bina olduğu için karot alınır, verdiği zarar nedir, ne değildir ona bir bakılır. Dıştan duvarlarına zarar vermiş, kolonda bir zarar yok, buradan da gözüküyor. Kirişi bile görüyorum şu anda, onda da zarar yok. Karot testi yapılır, büyük ihtimalle ona bir şey yapılmayacaktır, yani kapatılacaktır. Dış duvarları, bu yanlış düzensiz yıkım yapan müteahhide ödettirilecektir." ifadelerini kullandı.

Zarar gören binadaki hasar tespit edildi

Belediye tarafından hazırlanan hasar tespit raporunda, Cumhuriyet Mahallesi, Ceylan Sokak, 27 numaralı adresteki 1979'da yapılan bodrum ve zemin artı 5 normal katlı kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli yapının yıkımı esnasında, 29 numaralı adresteki 2005 yapımı bodrum ve zemin artı 5 normal katlı binaya zarar verildiği aktarıldı.

Bu binanın birinci katında kat döşemesi ve duvarlarında, 2 ve 3'üncü katlarının duvar ve balkonlarında hasar oluştuğu anlatılan raporda, "Söz konusu hasarlar ve maddi zararlar, yıkım ruhsatı ve eklerinde yer alan yıkım taahhütnamesine istinaden yıkımı gerçekleştiren ilgililer tarafından karşılanacak olup sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Hasarlı binada ikamet eden vatandaşlarımızdan talep edenlerin geçici süreli konaklama hizmetleri karşılanacaktır."

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