Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
İstanbul
Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.
📌 Yolcular tahliye edildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 25, 2023
📌 Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı https://t.co/4onLW5c2oc pic.twitter.com/Pad3FhxJS9
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.