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Bağcılar'da tramvay raydan çıktı

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı Fotoğraf: Kerem Kızıltaş - AA

İstanbul

Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.

Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.

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