Dolar
38.15
Euro
43.51
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,583.70
BTC/USDT
84,650.00
BIST 100
9,369.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana'nın Karataş ilçesinde 12 Nisan'da kaybolan ve arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki Cumali Timi için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun'da "DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 12 belediye görevlisi adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin, suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığını belirlenmiş, savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ, Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl ile aynı belediye çalışanları müdür Filiz Yolsal, mühendis Ali Fuat Toptaş, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri Ali Güvendi ile Nilgün Boduk, eğitmen Gülşah Ocak, tahsildar Erdal Özece, ihale komisyonu üyesi belediye memuru Bilal Ören, Beyoğlu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Zafer Ozan Ay, Sancaktepe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü Gökhan Turan gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye nüfusunun yüzde 25,5'i çocuk
Bakan Kacır'dan Silvan Tüneli paylaşımı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Beşiktaş Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Beşiktaş Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyede

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta seçime gideceklerini açıkladı

Varta Pilleri hakkında rekabet soruşturması açıldı

Varta Pilleri hakkında rekabet soruşturması açıldı
Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın açılacak
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet