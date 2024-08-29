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Azerbaycan'dan gönderilen uçak Balıkesir'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 tipi amfibi uçak, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

Ruslan Rehimov  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Azerbaycan'dan gönderilen uçak Balıkesir'de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, amfibi uçağın Balıkesir'in Edremit ilçesindeki yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonda görüştüğü, Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirttiği ifade edilmişti.

Amfibi uçak Muğla, Bolu ve Manisa'daki yangınların söndürülmesi çalışmalarında da yer almıştı.

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