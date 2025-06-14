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Gündem

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun, Necip Uyanık  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Aydın

Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale ediliyor.

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