Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Dampınar Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/RxOp7rOmcQ pic.twitter.com/FNS5JPXCGU— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 14, 2025
Yangına, havadan 6 helikopter, karadan da 16 arazöz, 5 su tankeri, ilk müdahale aracı ve dozerle müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.