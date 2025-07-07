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Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Enes Uzun  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Aydın

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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