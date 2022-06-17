Dolar
17.30
Euro
18.22
Altın
1,844.22
ETH/USDT
1,099.30
BTC/USDT
20,757.00
BIST 100
2,485.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.

Gökhan Düzyol   | 17.06.2022
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Aydın

Köşk'ün Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.

Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı

Benzer haberler

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak etkili oldu
Jandarmanın "Hızırbey"leri selin vurduğu her noktada afetzedelerin imdadına yetişiyor

Jandarmanın "Hızırbey"leri selin vurduğu her noktada afetzedelerin imdadına yetişiyor
Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti